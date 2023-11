Valentina Ferragni e il regalo insolito: «Le mie amiche mi conoscono davvero bene»

di Redazione web

Valentina Ferragni racconta tutto ai suoi follower: le sue passioni, i suoi viaggi, il suo amore per il cagnolino Pablo e i suoi cibi preferiti. L'influencer esce spesso a pranzo con le sue amiche e, ogni volta, che è al ristorante, un piatto in particolare non manca mai o, almeno, un ingrediente preciso c'è sempre: il parmigiano. Un'amica di Valentina, quindi, ha pensato che avrebbe apprezzato il suo regalo insolito.

Ogni qualvolta, Valentina Ferragni va a pranzo o a cena con i propri amici e decide di ordinare una pasta con il pomodoro, spiega sempre come le piaccia da impazzire il parmigiano grattuggiato sopra: «Formaggio e pasta», scherza l'influencer.

Valentina, quindi, oggi ha deciso di filmare il momento in cui la sua amica le porta un triangolino di parmigiano: «Quando le tue amiche ti conoscono bene e ti regalano un po' di parmigiano». Poi, la sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato un'altra immagine e scrive: «My essentials» ovvero i suoi oggetti "mai senza" e si vede la sua borsetta e accanto il formaggio.

Valentina Ferragni è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram, dove le piace raccontare i suoi progetti di lavoro ma anche la sua vita privata. Infatti, l'influencer posta spesso scatti o storie insieme al fidanzato Matteo Napoletano.

