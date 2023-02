Chiara Ferragni, la dedica della sorella Valentina: «Sono sicura che a Sanremo spaccherai. Orgogliosa di te»

di Redazione web

Valentina Ferragni è molto legata alla sorella maggiore Chiara e per questo motivo ha voluto dedicarle un dolce pensiero su Instagram. Questa sera, martedì 7 febbraio, Chiara esordirà sul palco dell'Ariston e tutta la sua famiglia e i suoi amici la sosterranno. L'influencer ha detto che non vede l'ora di cominciare questa avventura.

Valentina Ferragni in reggiseno e mutandine vittima di body shaming, l'hater: «In intimo anche no». Lei risponde così

Valentina Ferragni non teme il freddo (ma ne paga le conseguenze): «Ecco il mio piumino da...»

Valentina Ferragni: «È lui l'unico uomo per me», e lo strapazza di coccole

La dedica di Valentina a Chiara Ferragni

Valentina Ferragni sulla dedica pubblicate sulle proprie storie Instagram, ha scritto: «Sono sicura che stasera spaccherai. Per me è scontato dirlo perché lo hai sempre fatto con tutto ciò che ti è capitato davanti. Sono contenta perché su quel palco porterai la vera Chiara che si è costruita da sola e che tutti amano e stimano da anni. Sono fiera di te, della donna che sei diventata e della mamma che ogni giorno si fa in quattro per i suoi figli».

Le critiche social

Chiara Ferragni è seguita da milioni di follower che anche questa sera sono pronti a sostenerla. Non tutti però, seguono l'influencer con così tanto trasporto: negli ultimi post di Chiara Ferragni si sono scatenati anche gli hater che pensano che non sia adatta alla conduzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA