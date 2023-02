Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli all'attacco per Sanremo: «Le sue letture saranno slide di Instagram»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Chiara Ferragni che sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. La giornalista, dopo avere ascoltato la prima conferenza stampa dell'influencer, ha espresso il proprio pensiero tramite delle pungenti storie Instagram che hanno già fatto il giro dei social.

Le storie di Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime storie di Selvaggia Lucarelli la protagonista assoluta è sicuramente Chiara Ferragni. La giornalista pensa che le parole e le risposte che l'influencer ha dato ai giornalisti in sala stampa, siano «come delle slide su Instagram». Proprio per questo motivo Selvaggia ha sollevato polemica su alcune frasi di Chiara Ferragni, commentandole così: «All'Ansa ha detto che non teme di esporre troppo i suoi figli perché saranno loro a giudicarla un giorno», oppure «La Ferragni fino a due anni fa non aveva mai sentito parlare di violenza psicologica».

Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston

Infine, Selvaggia Lucarelli conclude scrivendo: «Sono sicura che il suo monologo sul palco dell'Ariston riguarderà il body shaming e quanto sia difficile essere lei e vivere la sua vita costantemente giudicata dagli hater».

