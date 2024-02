Fedez a Miami senza Chiara Ferragni, sui social le foto della villa extralusso. Ma i fan notano (forse) un dettaglio

di Alessia Di Fiore

Mentre Chiara Ferragni si gode il Festival di Sanremo da casa con i figli e la famiglia, Fedez è partito alla volta di Miami: ancora ignote le ragioni del suo viaggio, probabilmente per questioni lavorative, ma come spesso accade la sua trasferta in solitaria è stata cavalcata da molti per sottolineare il periodo non felicissimo con la moglie, peraltro provata negli ultimi mesi da attacchi e scandali dopo il pandoro gate.

Fedez a Miami, giallo colazione

Fedez è dunque a Miami, e sui social ha mostrato la villa superlusso in cui alloggia: terrazze con vista sulla città, megapiscina da sogno e una vista sull'oceano niente male. Ai fan non è sfuggito però un particolare: la colazione, dalle immagini, sembra essere per due. C'è già chi tira fuori il "caso" e ipotizzano che alla base della presunta crisi con Chiara potrebbe esserci qualcos'altro, ma l'ipotesi più probabile è che al suo fianco ci sia qualcuno del suo staff, magari la sua assistente.

E Chiara dov'era?

Intanto ieri Chiara Ferragni ha passato la serata a casa di amici, tra pizza e Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA