Chiara Ferragni, Sanremo lontana da Fedez e con gli amici di sempre: «Quelli che mi sono rimasti vicino». Il messaggio a Fiorello (che l'ha citata)

«Passo il tempo con le persone che sono sempre al mio fianco». Lo ripete spesso, Chiara Ferragni. Lo ha fatto domenica scorsa, mentre passava la giornata con le sorelle, la mamma e i figli. E si è ripetuta ieri, per la prima serata di Sanremo 2024. La bufera dopo il pandoro-gate non si placa e incombono le voci di una presunta crisi col marito Fedez, adesso a Miami per alcuni progetti di lavoro.

Un anno dopo la partecipazione al Festival, quel palcoscenico che doveva lanciarla definitivamente e che è stato invece il preludio di un 2023 nero, si ritrova accerchiata e si trincera dietro alle persone che non l'hanno mai abbandonata.

Il Sanremo di Ferragni, la risposta a Fiorello

Un anno fa era stata una dei simboli a Sanremo, con quel "Pensati libera" diventato un cult dell'edizione 2023 del Festival.

Quel "Pensati libera" è stato ripreso ironicamente da Fiorello ieri sera, per scherzare con Amadeus. «Pensati libero, è il tuo ultimo festival», gli ha scritto. Qualcuno ha preso la citazione dell'influencer come una frecciata. Lei, invece, ha pubblicato nelle storie un cuoricino per Fiorello, ringraziandolo per la citazione ironica.

Ferragni e gli amici di sempre

Chiara Ferragni ha passato la serata a casa di amici, tra pizza e Sanremo. Insieme a lei c'era Veronica Ferraro, futura moglie di Davide Simonetta, producer di Annalisa. L'influencer è una delle amiche irriducibili di Chiara. Con loro anche l'amico d'adolescenza dell'imprenditrice, il designer Filippo Fiora, che ha progettato la nuova casa dei Ferragnez. Anche lui fa parte del cerchio ristretto, nell'ultimo tempo riservato a pochissimi eletti.

