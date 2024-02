Chiara Ferragni, il "divorzio" social. Gli esperti: «Fedez ha paura dell'effetto alone, si dissocia per tutelarsi». Cosa succede

Un divorzio social per i Ferragnez. Nessun post e nessuna storia su Instagram insieme dopo lo scandalo pandoro. Più precisamente, dopo che Fedez aveva provato a difendere la moglie con alcuni video in cui criticava i numerosi giornalisti assiepati vicino casa loro. Per il rapper, avrebbero dovuto occuparsi di altro, di notizie "più imporanti". Da lì ne erano piovute aspre critiche, come quando aveva attaccato Myrta Merlino su La7. E anche nel caso del filmato del Capodanno anticipato gli haters si erano scatenati sul suo profilo, perché compariva l'influencer e così hanno approfittato con commenti deplorevoli. Cosa fare? Una scelta sembra essere stata presa. Ed è quella della separazione, netta.