Fedez, la nonna si è rotta il femore: «Auguri, sei una roccia. L'operazione è andata bene»

La nonna di Fedez, 91enne, star del web, ha avuto un brutto incidente. A raccontarlo sui social è il nipote Federico Leonardo Lucia.

Pare che la dolce nonna, Luciana Violini, 91 anni compiuti lo scorso 29 marzo, si sia rotta il femore per una brutta caduta, ha spiegato il cantante e influencer: «Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata il femore - ha rivelato ai fan -. Oggi l'hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene».

L'amata nonna, che fa impazzire il web, è uno dei volti protagonisti delle storie Instagram del cantautore e influencer Fedez. Anche se lei stessa si comporta da star pubblicando post dei pro-nipoti Leone e Vittoria nel suo profilo privato, che conta più di 190 mila follower sulla piattaforma Instagram.

Nonna "imprenditrice digitale"

«Oggi l'hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo». Solo messaggi positivi e di speranza da parte di Fedez, che proprio ultimamente aveva mostrato ai suoi quasi 15 milioni di follower una cena a lume di candela che lo stesso nipote aveva organizzato per la nonna "imprenditrice digitale", come lei stessa si presenta sui social. Ha condiviso infatti un ricordo dell'appuntamento galante, in cui Fedez passa a prendere la nonna con un mazzo di rose gialle e una macchina di lusso, manifestando la sua gioia: «Raga sono troppo contento che sia andato per il meglio!».

Conclude poi il cantautore: «Sei una roccia nonna!»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 11:09

