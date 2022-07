Chiara Ferragni in slip e seno nudo, la foto hot che fa impazzire il web

di Federica Portoghese

Chiara Ferragni super hot su Instagram. Si respira aria bollente dalla Grecia. Temperature così alte da togliersi i vestiti di dosso, giusto Chiara?

Slip in pizzo bianco e una mano che copre il seno, questo lo scatto hot postato dalla Ferragni che ha fatto impazzire il web. La cornice è quella di una semplice camera da letto di un resort a Hydra, dove l'influencer si trova in vacanza. Capelli leggermente mossi e bagnati le accarezzano la schiena, trucco impeccabile e fisico asciutto.

FERRAGNI SUPER SEXY IN LINGERIE SUI SOCIAL

Dopo la disavventura di ieri, che ha tenuto in ostaggio per tre ore la Ferragni e la sua comitiva di amici su una barca rotta in mezzo al mare, è tempo di relax e di godersi la vacanza nell'isola.

Chiara ci sta abituando a vederla come mamma l'ha fatta, in un mix di pose sensuali e provocanti, ma mai volgari. Outfit eccentrici che scoprono il corpo tonico della bella mamma, ed esaltano la sua bellezza ed eleganza.

Ancora nessun commento, sotto la foto hot, da parte del marito Fedez, che solitamente non si fa sfuggire l'occasione di urlare al mondo quanto sia fortunato ad avere Chiara come moglie.

Chiara #Ferragni, la foto hot che fa impazzire il web https://t.co/N4gffaNa1F — Leggo (@leggoit) July 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA