Fedez, addio Las Vegas ma nella limousine c'è una sorpresa: ecco cosa

Cantando in limousine. Fedez ha pubblicato su Instagram un story del tutto sorprendente. Mentre annuncia la fine del suo soggiorno a Las Vegas, dove ha passato giorni in compagnia dei suoi colleghi e amici di "Muschio selvaggio", tra cui Luis Sal, incontrando anche i Maneskin, spunta un particolare. Fuori dall'albergo c'è un taxi ad aspettarli e, una volta entrati scoprono una "sorpresa": «Abbiamo trovato un taxi con il karaoke incorporato» scrive Fedez a corredo di un video in cui tutti cantano col microfono in mano e, a far da sfondo, c'è un gioco di luci in stile discoteca.

Una situazione davvero insolita, soprattutto se si fa il paragone con i taxi italiani. E questo sembra aver compiaciuto Fedez che, divertito, ha subito condiviso con i followers il tutto.

L'ironia

E pensare che l'ultimo post Instagram di Fedez, pochi minuti prima della story, aveva già scatenato l'ilarità dei suoi follower. Il cantante è infatti in compagnia dell'amico e youtuber Luis Sal e del bodybuilder Andrea Presti. La didascalia che il marito di Chiara Ferragni ha scritto sotto la foto, recita: «Matrioska», ma per un utente sarebbe stato più appropriato scrivere «cover». Il bodybuilder Andrea Presti si trova negli Stati Uniti perché ha partecipato al noto concorso di Mr. Olympia che ha visto trionfare Hadi Choopan. Fedez e Luis Sal hanno deciso di fare visita all'amico e per l'occasione si sono fatti scattare una foto nella quale mostrano i propri muscoli. Lo scatto è esilarante e proprio per questo Fedez ha postato la foto con la didascalia «Matrioska». Lui è il più "minuto" dei tre.

