Fedez, Matteo Bassetti lo attacca: «Prima bacia Rosa Chemical a Sanremo, poi parla di salute mentale: che incoerenza»

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo fa ancora discutere. Dopo la remissione dalla malattia e le recenti apparizioni in tv, il rapper ha fatto molto parlare di sè. Il tema avanzato da Fedez in questo periodo è proprio la salute mentale, ma sulla credibilità del cantante c'è chi ha molto da dire, come il dottor Matteo Bassetti.

Vi ricordate #Fedez e #RosaChemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli… — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) October 30, 2023

La critica

Il dottor Bassetti, che durante il periodo del covid si è fatto conoscere dagli italiani per le sue ospitate in tv, in un post su X (ex Twitter) ha commentato le recenti dichiarazioni di Fedez, sostenedo in qualche modo che dopo il bacio tra lui e Rosa Chemical, il rapper manchi di coerenza nel parlare di salute mentale.

«Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e piu’ giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul “bonus psicologo”. È la stessa persona? Quanta incoerenza!», ha detto.

