Fedez e Achille Lauro, la toccante visita ai bambini malati di cancro: «Vicini col cuore»

Una visita benefica. «Oggi il mio amico Achille Lauro mi ha fatto fare visita ai bambini dell'ospedale oncologico pediatrico di Monza» scrive Fedez nelle sue stories Instagram dove mostra le immagini della sua visita, insieme al collega, tra i bambini colpiti da diversi tumori. Prima con l'equipe di medici, poi nel parco con i bambini e ragazzi per un momento di musica. Da mesi, il rapper continua il suo viaggio nella solidarietà aiutando i bambini bisognosi e dando loro supporti economici.

«Poi abbiamo fatto un piccolo X Factor per i ragazzi dell'ospedale» continua Fedez in un'altra story, scherzando sulla piccola esibizione di una ragazza che canta e suona la chitarra, ammirata e applaudita dagli altri piccoli paziente e da Lauro. Ma non è stato l'unico special guest Fedez. «C'era anche Eugenio in via di gioia e il nostro spider man Mattia Villardita» spiega il marito di Ferragni mostrando video del cantante che intrattiene i piccoli pazienti e

«Un abbraccio a tutti i giovani che in questo momento stanno affrontando una malattia importante. Vi sono vicino col cuore» afferma ancora Fedez scrivendo questo pensiero sotto una foto di gruppo. «Grazie amico per questa fantastica esperienza» scrive in conclusione il rapper ringraziando il suo amico e collega Lauro. Dopo il tumore al pancreas, il rapper si è mostrato molto più sensibile al tema "malattia", tanto da prodigarsi più volte a favore di piccoli pazienti o devolvendo soldi per la sanità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 18:59

