Fedez e Gigi Hadid, lo scatto ironico alla Fashion Week: «Ogni anno mi chiede una foto»

di Redazione web

Ironia da fashion week. L'emozione di Fedez di fronte alla modella Gigi Hadid è nota da tempo e, proprio ieri sera, durante una delle serate dedicate alla sfilata di Donatella Versace, il rapper ha rivisto la tanto amata modella. Il tutto immortalato con una foto, ovviamente. «Esiste un universo parallelo dove Gigi Hadid ogni anno mi chiede la foto» scrive Fedez nella didascalia del post pubblicato su Instagram che lo ritrae in compagnia di Gigi in total orange. Lei lo indica con l'indice e lui la guarda con gli occhi sgranati: l'emozione lo pietrifica, scatenando la risata dei follower.

Leggi anche > Livio Cori, malore misterioso per l'ex di Anna Tatangelo: «Sono costretto a rimandare tutti i miei progetti»

Pioggia di commenti sotto il post di Fedez, follower scatenati che scrivono frasi solidali per il rapper. «Giuro vi amo» si legge, «Il must have della fashion week», «Voglio qualcuno che mi guardi come Fede guarda Gigi» e ancora «la saga continua».

E non è tutto. Oltre alla foto, nel post c'è anche un video: Gigi intenta a farsi fotografare con la stilista, mentre Fedez riprende la disparità dell'altezza. Un'immagine già anticipata dal post della sera precedente. Il rapper aveva pubblicato una foto insieme alla moglie Chiara Ferragni in cui ironizzava sui tacchi vertiginosi, griffati Versace, che lo rendevano molto più basso di lei. Ancora, una volta, l'ironia di Fedez vince.

IL PRIMO POST

Non è il primo post in cui Fedez si mostra emozionato per l'incontro con Gigi. L'ultimo episodio risale al Met Gala, quando Fedez ha avuto l’occasione di farsi fotografare accanto alla donna dei suoi sogni. Su Instagram, infatti, aveva pubblicato video e foto che lo ritraevano mentre la modella Gigi Hadid balla dietro di lui e si appoggia alla sua spalla. E la reazione del rapper è stata gioiosamente incredula, scatenando l'ironia del web.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA