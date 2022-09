Chiara Ferragni con i super-tacchi, Fedez la guarda "dal basso". E i followers commentano così

Ironia da fashion week. Fedez e Chiara Ferragni si preparano per le sfilate dell'evento più atteso dell'anno a Milano. E, com'è solito fare, Fedez accomapagna nel gran tour la sua amata moglie e lo fa con la massima ironia. Tacchi vertiginosi, outfit in pelle per l'imprenditrice digitale, total black e casual per il rapper. Un solo dettaglio: l'altezza impari fra i due, che lo stesso rapper sottolinea pubblicando un video ironico su Instagram. Prima seduti sul divano in terrazza, poi in piedi mano nella mano, Fedez guarda Chiara con naso all'insù, deluso dalla sua altezza sui tacchi altissimi. «Mettili un paio di tacchi» scrive Fedez nella didascalia del video.

Pioggia di commenti a favore dell'ironia di Fedez, che già in passato aveva pubblicato una foto simile sui tacchi targati Donatella Versace, amica di famiglia e stilista doc dei Ferragnez, che ricalcavano la diversa altezza sempre decantata dalla coppia più social che mai. «Non sei basso, sono solo alte le scarpe» si legge nei commenti, «Una relazione a distanza» e ancora «Chiara ma lo potevi lasciare Leo a casa».

