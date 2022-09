Chiara Ferragni supersexy, il marito Fedez approva: «Che fregnona!»

Chiara Ferragni indossa un outfit molto provocante e scatena l'approvazione, entusiasta, del marito Fedez. Il cantante e giudice di X Factor non nasconde l'apprezzamento per una moglie così sexy.

Chiara Ferragni, il look non convince. I fan la criticano sui social: «Ma stai andando a raccogliere funghi?»

Chiara Ferragni sexy, Fedez approva

Nelle storie di Instagram, Fedez ha pubblicato due brevi video in cui Chiara Ferragni indossa un look total black: maglione a collo alto, shorts e calze a rete. Solo una parte dell'outfit scelto per partecipare alla seconda giornata della Fashion Week a Milano. «Che fregnona! Si può dire fregnona?» - il commento di Fedez - «Eeeehhh la peppa, ma quelle erano le ciapèt?». Un commento che ha suscitato anche l'ilarità della moglie.

Unico appunto: forse mischiare in scioltezza il dialetto milanese con quello romano non è stato un'ottima idea. Da meneghino madrelingua, infatti, il cantante si è lasciato andare ad una definizione impropria del termine, che a Roma non viene usato per indicare una ragazza particolarmente avvenente, bensì una persona troppo ingenua. Forse urge un corso intensivo, o una ripetizione accelerata, di dialetto romano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA