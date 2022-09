Totti, Ilary Blasi senza filtri: in una foto mostra i risultati del suo trattamento beauty

Nuova vita, nuovo trattamento viso. Dopo un'estate all'insegna dei viaggi e del relax, tra safari in Tanzania, mare a Sabaudia e aria di montagna a Cortina, Ilary Blasi torna alla sua routine romana e si concede un trattamento beauty da vera regina.

Ilary Blasi senza filtri: in una foto mostra i risultati del suo trattamento beauty

In attesa di un accordo con Francesco Totti per l'affido dei minori e l'assegnazione della mega casa all'Eur, la conduttrice tv non perde occasione per prendersi cura di sé. Stavolta si regala una sessione di lifting al viso in una clinica di bellezza della capitale.

«My new best friend» scrive in una storia Ilary, inquadrando il favoloso macchinario che in pochi minuti ridarà splendore e lucentezza alla sua pelle. Detto fatto, in meno di un'ora l'ex moglie di Totti è già in macchina, pronta a tornare a casa e dal suo specchietto retrovisore può ammirarsi in tutta la sua rinnovata bellezza. «Senza filtri», è proprio il caso di dirlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 20:27

