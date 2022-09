Livio Cori, malore misterioso per l'ex di Anna Tatangelo: «Sono costretto a rimandare tutti i miei progetti»

di Angela Casano

Livio Cori ha annunciato sui social di avere un problema di salute e per questo motivo sarà costretto ad uno stop forzato dal suo lavoro. L'ex fidanzato di Anna Tatangelo, che fa il cantante rap di mestiere, ha rivelato suoi profili social ufficiali, Facebook e Instagram, di non essere in un periodo sereno: «È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente», ha raccontato ai fan senza entrare nei dettagli.

Il malore

Il rapper partenopeo ha condiviso uno scatto in cui si mostra di spalle mentre osserva il mare pensieroso e ha scritto: «È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere gia nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti. Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un po' di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un po' di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo».

Nonostante la dichiarazione abbia allarmato i fan, non sembra per fortuna essere nulla di grave, ma in ogni caso il malore accusato l'ha visto costretto a rimandare l'uscita dei nuovi progetti musicali a cui stava lavorando.

Il post si è riempito di commenti positivi e pieni di speranza, i follower hanno voluto mostrare tutto il loro sostegno all'artista 32enne.

I prossimi appuntamenti

Nonostante le difficoltà fisiche, l'artista non ha voluto dare forfait ai prossimi due impegni in cui sarà protagonista, quindi ha proseguito dando appuntamento per le ultime date: «Ci vediamo domani a Capua piazza commestibili h21:00 e l’8 ottobre a Napoli piazza montecalvario h21:00».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 11:07

