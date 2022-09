Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere, Gemma in stop

Nuova registrazione per Uomini e Donne, news su news. E come spesso accade, non mancano già le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover. Stando alle talpe presenti durante registrazioni, sembrerebbe il pubblico assisterà ad un confronto fra Roberta e Alessandro. I due cercheranno di trovare un punto d'incontro nel loro rapporto, tanto che decideranno di tornare a frequentarsi. Attesissimi anche i risvolti su Ida Platano che, a quanto sembra, ha accettato di uscire con uno dei cavalieri del parterre, con la speranza che possa nascere l’amore.

Leggi anche > Gf Vip, Patrizia Rossetti tradita dal marito? Spunta lo scoop a Pomeriggio 5

ANCORA NEWS

In stop, invece, la Dama per eccellenza della trasmissione, Gemma Galgani, che mandarà via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione. Prima che possa ritrovare l’uomo della sua vita, dunque, ci vorrà del tempo.

Per il trono classico, invece, il nuovo tronista di questa edizione, Federico Nicotera sarebbe uscito con Carola. Dopo l’esterna, in ogni caso, i due si sono resi conto di non essere sulla stessa lunghezza d'onda. Ciliegina sulla torta, infine, è stata la dichiarazione di uno dei corteggiatori, Alessio, nei confronti della nuova tronista Lavinia Mauro. Il ragazzo sembra ci stia provando in tutti i modi, ma non sembra avere le idee troppo chiare. In precedenza, infatti, Alessio aveva chiesto alla produzione di organizzare un’esterna anche con l’altra tronista, Federica Aversano. Come finirà?

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA