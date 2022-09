Chiara Ferragni partita per Parigi, con lei anche Chiara Biasi e Francesca Oniga

Altro giro, altra... Fashion Week. Chiara Ferragni, dopo un weekend di relax in famiglia, è partita alla volta di Parigi. Dopo quella di Milano, infatti, la nota influencer ha lasciato Fedez e i figli per approdare alla Paris Fashion Week.

Chiara Ferragni a Parigi

Come ampiamente documentato da Chiara Ferragni nelle proprie storie di Instagram, l'influencer è partita per Parigi insieme ad altre colleghe e amiche come Chiara Biasi e Francesca Oniga. Le tre sono atterrate all'aeroporto di Orly e hanno raccontato, attraverso vari scatti e selfie, le loro prime ore nella capitale francese e i primi eventi a cui hanno partecipato.

