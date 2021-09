Chiara Ferragni e il "tocco magico": stringe un accordo con Safilo per gli occhiali e il titolo vola in Borsa

Un altro successo per Chiara Ferragni. L’influencer infatti ha stretto un accordo di licenza con Safilo, facendo prendere il volo in Borsa al titolo del gruppo che si occupa di occhiali, che guadagna un + 13%.

Chiara Ferragni stringe un accordo con Safilo

Continuano i successi commerciali di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha stretto un accordo con Safilo: come già accaduto in passato per Tod's e altri aziende, la sua firma ha il "tocco magico" e il titolo azionario del gruppo ha preso il volo, registrando nelle prime seduta a Piazza Affari un +13%.

Safilo e Chiara Ferragni, come fatto sapere dall'influencer con un post su Instagram, hanno annunciato l'accordo pluriennale "per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L'intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022".

Il post di Chiara Ferragni in cui annuncia l'accordo con Safilo

Non è la prima volta che Chiara Ferragni fa volare i titoli in borsa con le sue partnership, dato che era già accaduto con nei precedenti accordi con Tod's, Monnalisa e Aeffe.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA