Fedez fa "concorrenza" a Chiara Ferragni e lancia una linea di tute. Ecco il prezzo. Fan increduli: «Sono economiche!»

Fedez fa "concorrenza" a Chiara Ferragni e lancia una linea di abbigliamento sportivo. Ecco il prezzo. Fan increduli: «Sono economiche!». Il rapper milanese ha lanciato una capsule collection solidale in collaborazione con Hot Wheels. Una linea di abbigliamento sportivo composta da due felpe, due t-shirt e due jumpsuit pants in cotone 100 per cento e con vestibilità oversize. Tutti gli articoli sono con stampa serigrafica e logo Hot Wheels ricamato. Il nome della capsule è Spaghetti Race, dal logo Hot Wheels con la pasta rivisitato da Fedez.

L'obiettivo della nuova sfida è nobile. «Insieme a questo progetto - ha spiegato Fedez su Instagram - abbiamo deciso di ristrutturare un’area gioco dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano ovviamente a tema Hot Wheels ❤️‍🔥». Ecco i prezzi della capsule: «La felpe costano 69 euro, i pantaloni 59 euro e le t-shirt 49 euro».

Fedez

Sul sito ufficiale, gli articoli firmati Fedez sono già sold out. La capsule benefica è stata un successo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 21:44

