Chiara Ferragni, i regali ordinati online non arrivano in tempo per Natale: il video di due amiche diventa virale

Per Chiara Ferragni questo non è proprio un bel periodo. Dopo l'ormai famoso scandalo del pandoro Balocco e le successive scuse sui social, l'influencer è sparita dalla circolazione, non condividendo più nulla della sua vita lavorativa e privata. Ma se non lo fa lei ci pensano gli utenti social a parlare e a far parlare di lei.

È il caso di un video TikTok diventato virale in questi giorni pubblicato da due amiche che ha come oggetto due regali comprati (e mai arrivati) dal sito di Chiara Ferragni. Nel filmato si vedono le due amiche fingere di scambiarsi due pacchi invisibili sotto l’albero, naturalmente facendo riferimento al fatto che i regali non siano arrivati per tempo. Nel titolo del video è infatti riportata la dicitura «Scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 09:24

