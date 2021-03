Chiara Ferragni svela quando nascerà la figlia: «Ho fatto una visita. Ero sicura...». Grande attesa in casa Ferragnez e nella community da milioni di fan di Chiara Ferragni per la nascita di "baby V", la seconda figlia dell'imprenditrice e Fedez. Nelle ultime storie, la futura mamma bis ha svelato quando avverrà il parto. «Abbiamo fatto una visita oggi e tutto procede bene».

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni è molto diversa dalla prima. Il piccolo Leo nacque al termine della 37esima settimana a causa di problemi alla placenta cominciati nella 32esima settimana, tanto che i medici le avevano prospettato un parto programmato (poi mai avvenuto). Stavolta - spiega Chiara - la bambina cresce ed ha raggiunto il peso del fratello maggiore alla nascita. Baby V è arrivata alla settimana 37+4, e pare che ancora non abbia intenzione di venire al mondo e questo ha stupito non poco la Ferragni: «Ero sicura che anche la bimba nascesse alla stessa settimana di Leo, nonostante non abbia avuto problemi con la placenta e non sia stata a riposo». Quando nascerà? «Sembra non arriverà subito, ma nelle prossime settimane», parola di mamma Chiara.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 13:18

