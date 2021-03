di Redazione Leggo Gossip

Fabrizio Corona arrestato, l'accusa di mamma Gabriella: «Perseguitato dalla magistratura, abuso di potere». A due giorni dalla revoca degli arresti domiciliari per Fabrizio Corona stabilita dal tribunale di Sorveglianza di Milano l'ex agente fotografico è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato gesti di autolesionismo prima dell'arresto a cui ha assistito anche mamma Gabriella in lacrime.

Due giorni dopo, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso un messaggio proprio della signora Gabriella, in cui parla di suo figlio come perseguitato dalla magistratura e chiede che l'abuso di potere - parole sue - finisca al più presto: «Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato...Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto. Ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana. A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca perché il mio cuore è a pezzi ma...il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria. Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull'arroganza di chi non è in grado di capire».

