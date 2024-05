Chiara Ferragni a Roma con Leone e Vittoria: linguaccia allo specchio e t-shirt "Te l'avevo detto". Frecciatina a Fedez?

di Redazione web

Chiara Ferragni ha deciso di prendersi un fine settimana tutto per sé in compagnia dei suoi bambini Leone e Vittoria. Nelle scorse ore, i tre hanno preso un treno da Milano diretto a Roma dove trascorreranno il weekend in totale relax. Sicuramente, l'influencer porterà i piccoli a visitare qualche museo o monumento, attività che ama fare tutte le volte che si reca nella Capitale.

Leone e Vittoria si divertiranno di sicuro e i fan di Chiara non vedono l'ora che racconti tutto nel suo profilo Instagram. Al momento, l'imprenditrice ha pubblicato solamente una nuova foto: un selfie allo specchio che a qualcuno è sembrata una frecciatina all'ex marito Fedez. Sarà così? E non è finita qui, perché i follower di Chiara hanno trovato ambigua anche la sua t-shirt e il motivo è presto detto.

Il selfie (con linguaccia) di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, poco fa, ha postato una nuova storia sul proprio profilo Instagram: un selfie allo specchio con tanto di linguaccia. I suoi fan più attenti (e forse maliziosi) pensano che la posa potrebbe essere riservata a Fedez che, nei giorni scorsi, è stato al centro di vari gossip, uno su tutti, la presunta frequentazione con Ludovica Di Gresy.

Il rapper ha smentito tutte le voci che parlavano di flirt ma comunque ha lanciato qualche frecciatina all'ormai ex moglie. Fedez ha, infatti, postato alcune storie in cui mostra ai follower uno dei suoi outfit e ha scritto: «Fit check.

La t-shirt di Chiara

Ma non sarebbe finita qui, perché secondo i fan di Chiara Ferragni anche la t-shirt con la scritta "Te l'avevo detto" potrebbe riferirsi, in un certo senso, a Fedez. Magari l'influencer dà ora ragione alle tante voci che, all'inizio della loro storia d'amore, li avevano definiti molto diversi e, forse, non una delle coppie più solide del mondo dello showbiz.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA