Chiara Ferragni chiede aiuto: «Sono ko, ho tosse e dolori ovunque». E anche Leone ha la febbre

Periodo che sta mettendo a dura prova Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il Covid (che ha colpito i coniugi) e la scoperta del tumore al pancreas per Fedez (costretto a doversi operare) ora arriva un'altra problematica per Chiara Ferragni. «Sono Ko. Ho dolori ovunque». Appare provata, con occhi gonfi e voce spezzata l'imprenditrice digitale nelle sue storie Instagram. Il piccolo Leone ha attaccato infatti a sua madre una brutta influenza, e sui social è stata la stessa fashion blogger a confidare ai suoi fan di sentirsi KO.

Chiara Ferragni, l'influenza la mette ko

Il «colpo di coda influenzale» di cui ha parlato due giorni fa il segretario nazionale della Federazione dei medici famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti ha colpito anche i Ferragni. E a causa delle loro condizioni di salute i Ferragnez hanno anche cambiato i piani per le loro vacanze di pasqua. Avevano pianificato tutto nei minimi dettagli federico e Chiara, ma le cose non sono andate come si aspettavano.

Arrivati nel lussuoso hotel del lago di Como infatti Leo ha avuto la febbre. Chiara lo aveva giò detto nelle storie: «Non è Covid». Ma comunque i sintomi influenzali hanno costretto l'influencer e il marito a darsi il cambio con la tata per stare accanto al figlio e nel frattempo far stare all'aria aperta la piccola Vittoria. A Pasquetta però anche la tata si è ammalata e così marito e moglie hanno deciso di tornare a Milano.

Come sta?

Già da ieri Chiara aveva cominciato ad accusare i primi sintomi ma ha comunque continuato a lavorare, poi però la febbre è aumentata e si è dovuta mettere a letto. La piccola Vittoria è stata con gli zii e Chiara dolorante a casa. «Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza».

L'appello ai follower

Chiara ha quindi pensato di chiedere aiuto ai follower: «Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 15:11

