Fedez, profilo su OnlyFans: «Solo foto dei piedi di Chiara Ferragni e ricavato in beneficenza»

Fedez e Chiara Ferragni sarebbero pronti ad aprire un profilo su OnlyFans per beneficenza. A confessarlo è stato lo stesso cantante, che nel corso della puntata di Muschio Selvaggio si è confrontato con Belén Rodriguez su alcuni argomenti scottanti.

Fedez e Chiara Ferragni, profilo su OnlyFans per beneficenza

Tutto nasce da una domanda del rapper, che chiede a Belén se sia iscritta a OnlyFans. La modella argentina ammette di non conoscere il sito di incontri, Fedez allora le spiega che si tratta di una piattaforma a cui si accede a pagamento: «È un po' più spinto di Instagram. Puoi fare anche dei nudi artistici» ha aggiunto il cantante. «Ah, io sarei miliardaria – commenta la Rodriguez –. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare».

Il cantante allora racconta il progetto ideato insieme alla moglie Chiara. La coppia sarebbe pronta a pubblicare delle foto di Chiara e il ricavato potrebbe andare in beneficenza. «Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza». «Il ricavato dei feticisti intendi?» chiede perplessa Belén. «La perversione potrebbe diventare una cosa positiva» spiega Fedez, per il quale non c'è nulla di male nell'avere un debole per i piedi.

Senza imbarazzo il rapper ammette poi di essere già iscritto a OnlyFans per ragioni lavorative: «Io devo dire l'onesta verità, per lavoro mi sono abbonato a dei profili. Mi ero abbonato a dei profili perché abbiamo intervistato in questa sede una ragazza che ha un profilo OnlyFans, Riae, solo per capire come funzionasse». La confessione diverte Belén che, ironizzando su Fedez, commenta: «È un por*o».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 19:34

