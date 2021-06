di E.C.

Chiara Ferragni , il gesto "choc" di Leone verso la sorella Vittoria. Fedez allibito: «Ma che fai?». Il primogenito di casa Ferragnez ha sorpreso tutti con gesto inaspettato, documentato nelle stories di mamma Chiara e papà Federico. Leone, che da due mesi e mezzo è diventato fratello maggiore di baby Vittoria, sta superando la gelosia nei confronti della sorellina con un metodo tutto da ridere.

Leggi anche > Denise Pipitone, la testimonianza esclusiva a Vita in Diretta: «Quel giorno ho visto Anna Corona. Cosa stava facendo...»

Nei filmati condivisi su Instagram, Chiara Ferragni spinge la carrozzina della piccola di casa. Ma quando Fedez si affaccia per guardare la figlioletta, si accorge che al suo posto c'è Leone. Il bimbo di tre anni, infatti, è accovacciato nella carrozzina imitando la sorellina.

Leone, come un vero attore, interpreta a dovere il ruolo del neonato, fingendo di dormire e alzando la manina come un bebè. Tanto che Fedez commenta ironica «metodo Stanislavskij», il metodo utilizzato dagli attori per entrare in un personaggio. E quando mamma Chiara gli chiede di scendere, Leone protesta: «La sorellina dorme tanto tempo nella carrozzina». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA