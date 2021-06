Chiara Ferragni lancia la giacca a fiori per l'estate. Ma il prezzo fa infuriare i fan: «È da pazzi...». L'imprenditrice digitale ha lanciato sul profilo del suo brand un nuovo indumento destinato a diventare un cult della primavera-estate 2021. Si tratta del blazer oversize floreale.

Leggi anche > Alberto Matano, Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta a Vita in Diretta: «Ci sono 7 persone che sanno tutto. Chi sono...»

Ecco com'è descritto sul sito ufficiale Chiara Ferragni Brand: «Giacca doppiopetto oversize stampa floreale con bottoni dorati. Made in Italy. 50% CO 44% PA 6% EA». Dopo il sold out iniziale, la giacca glamour è tornata in stock e il profilo Instagram del brand è tornato a promuoverla. Il blazer glamour, disponibile in verde, costa 550 euro.

Immdiati i commenti dei fan sui social. In tanti si dicono entusiasti della giacca over: «È bellissima, la voglio». E ancora: «La adoro». Ma c'è chi storce il naso per il prezzo: «550 euro per una giacca? Da pazzi». E ancora: «Bella ma troppo costosa». A quando il prossimo sold out?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA