Alberto Matano, Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta a Vita in Diretta: «Ci sono 7 persone che sanno tutto. Chi sono...»

Alberto Matano. Denise Pipitone , l'avvocato Frazzitta a Vita in Diretta: «Pensiamo che ci siano 7 persone che sanno tutto. Chi sono...». Oggi, nel programma contenitore di Rai1, si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Ospite in collegamento, l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che commenta le ultime novità: «Noi siamo convinti che ci sia un numero di persone che è a conoscenza di questo fatto e non parla. È inconcepibile, il reato di favoreggiamento è prescritto dal 2004. Pensiamo che siano sette le persone che sono a conoscenza, ci siamo resi conto che le persone sono aumentate. Perché stare zitti, se possono aiutare senza avere conseguenze».

Poi, Matano chiede all'avvocato come si è arrivati a sapere che sono aumentate le persone a conoscenza, lui replica così: «Questo non lo racconto. Ma la sensibilizzazione dei media sul cold case è importante. Noi cerchiamo Denise Pipitone, non cerchiamo colpevoli. L'indagine giornalistica è diversa da quella della Procura. Ma grazie a questa finestra qualcosa si è mosso e noi vi dobbiamo ringraziare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 19:21

