Chiara Ferragni, le teorie choc dopo il vaccino: «Nelle foto cambia braccio». E la spiegazione non basta

di Domenico Zurlo

Ieri Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid e ha postato la foto sui suoi profili social: un modo anche per sensibilizzare i suoi milioni di followers e lanciare un messaggio di speranza. Ma qualcuno non l'ha presa nel modo giusto, e come spesso accade sul web, sono partite le teorie complottistiche di chi crede che la pandemia sia in realtà una montatura mondiale.

Leggi anche > Chiara Ferragni si vaccina contro il Covid e non nasconde l'emozione

«Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti», scrive Chiara nel suo post, a corredo di una foto in cui si vede chiaramente che il vaccino le viene inoculato sul braccio sinistro. In una story invece, rilevano alcuni utenti su Twitter, il braccio vaccinato è l'altro, cioè il destro.

«Ma sono lati differenti o sbaglio?», scrive una follower. «No, non ti sbagli! Appena ovvio! - scrive un’altra - Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?». «Vero, ci stanno prendendo in giro! - aggiunge un altro - i potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno! Siamo in dittatura sanitaria, io non metto la mascherina da 3 mesi, basta chiusure basta bavaglio! Torniamo a vivere!». «Avrà fatto prima e seconda dose, tutte e due in una volta?», si chiede un altro.

La verità, com'è evidente che sia, è un'altra: la foto del post è stata scattata normalmente con la fotocamera posteriore di uno smartphone, mentre la foto nella story è stata scattata con la fotocamera anteriore: per questo motivo, essendo la foto "specchiata", il braccio vaccinato sembra quello opposto ma in realtà è sempre il sinistro. Ma per i complottisti del web non basta questa spiegazione: «Effetto specchio della fotocamera. Più che altro è l’altezza del punto che è diversa…», scrive una utente. «La fotocamera cambia anche il tessuto della maglietta?», chiede un’altra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA