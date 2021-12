Chiara Ferragni, il figlio Leone influencer come la mamma

Neanche quattro anni e un futuro già scritto nel mondo della fotografia. A giudicare dall'entusiasmo con cui Leone maneggia la sua prima polaroid, ultimo regalo di mamma e papà, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha ereditato dai genitori molto di più dei soli capelli biondi. Come loro il piccolo sembra avere il click facile e l'occhio pronto a immortalare ogni più piccolo dettaglio, da vero influencer in erba. D'altra parte, buon sangue non mente.

Nelle storie condivise da Chiara e Fedez, Leone mostra una certa disinvoltura con il mezzo fotografico. Nel salone di casa si cala nei panni nel professionista e chiede alla famiglia di mettersi in posa per uno scatto. «Uno, due, tre, via», dice al papà dopo avergli dato indicazioni tecniche "su come mettersi". «Vitto, mi raccomando», si raccomanda con la sorellina prima di immortalarla accanto all'albero di Natale.

Non mancano nemmeno le foto a Chiara. «Sorridi, mamma», chiede esigente il bambino, già ribattezzato da Fedez David LaChapelle, il celebre fotografo statunitense specializzato nella moda e nella pubblicità. Se Leone sarà una star del cinema o delle passerelle è ancora presto per dirlo, di certo ha tutte le carte in regola per essere «un piccolo Peter Parker».

