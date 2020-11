Chiara Ferragni, Fedez fa uno scherzo a Leone ma la reazione è incredibile: «Mi sono sentito in colpa»

Chiara Ferragni e Fedez condividono da sempre con i followers i momenti più divertenti con il figlio Leone. Il bambino è nell'età più bella in cui tutto è una scoperta. Nelle ultime stories il cantante ha mostrato il piccolo scherzo fatto al bambino in casa. Si è appostato dietro a un mobile per coglierlo di sorpresa e gli ha mostrato un pupazzo spaventandolo. La reazione di Leone al rallentatore è esilarante.

La scenetta e la faccia buffa di Leone divertono il papà, ma poi è lo stesso Fedez a commentare: «Mi sono sentito in colpa». Pochi secondi e Leone torna a giocare con un sorriso travolgente. Non solo scherzi. In questi giorni Leone è stato impegnato ad apprendere il significato del semaforo. I genitori, infatti, gli stanno insegnando come deve comportarsi davanti al verde e soprattutto al rosso.

La quotidianità dei Ferragnez appassiona i milioni di followers. Tra poco la famiglia si allargherà con l'arrivo della secondogenita, una bambina che verrà al mondo in primavera rendendo Leone il fratello maggiore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 14:29

