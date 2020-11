Oroscopo del weekend di Paolo Fox: ecco le previsioni segno per segno. Buone notizie per Ariete e sorprese per Cancro

L'oroscopo del weekend di Paolo Fox, come ogni settimana, racconta cosa succederà ai vari elementi dello zodiaco in amore e nel lavoro. Ecco nel dettaglio le previsioni segno per segno per le giornate di sabato e di domenica.

ARIETE. Sarete particolaremente agitati, ma la situazione è in via di miglioramento. Buone notizie in arrivo, sul lavoro le vostre idee saranno apprezzate.

TORO. Alcuni vogliono garanzie in amore, sabato sarà una giornata da dover affrontare con cautela. Avete delle situazioni da rivedere, ma il momento è positivo per il lavoro.

GEMELLI. I nati del segno potranno fare le cose che gli piacciono, finalmente. Sabato la luna è favorevole e aiuterà le attività lavorative.

CANCRO. Qualche sorpresa dal punto di vista sentimentale. Cercate di evitare complicazioni sul lavoro, potrebbero esserci problemi con alcuni colleghi.

LEONE. Potrebbe arrivare una notizia importante nel fine settimana. Sabato fate attenzione nei rapporti con gli altri. Sul lavoro arrivano idee brillanti.

VERGINE. Manca l'iniziativa in amore, ma sabato potrete vivere delle belle emozioni. Periodo di risveglio sul lavoro, con Giove favorevole è il momento giusto per affrontare alcune questioni.

BILANCIA. La luna è in opposizione nel fine settimana, ma le stelle tornano favorevoli. Questo è il periodo giusto per riposare. Valutate le nuove proposte.

SCORPIONE. Meglio agire senza spendere troppi soldi. Alcuni potranno rimediare a qualche errore commesso sul lavoro.

SAGITTARIO. I nati del segno dovrebbero sfruttare al meglio queste stelle. Sabato incontri importanti. Buone notizie sul lavoro, favoriti i nuovi progetti.

CAPRICORNO. Chi ha un problema sentimentale potrà affrontarlo nel weekend. Da sabato si possono recuperare relazioni perdute. Attenzione al nervosismo.

ACQUARIO. Fate attenzione a dosare le parole con il partner, alcuni di voi hanno dei problemi da risolvere. Cercate di non mettervi contro nessuno sul lavoro.

PESCI. I rapporti sono favoriti da Luna e Venere. Da sabato cercate di sfruttare la luna in amore. Torna nel pomeriggio un lieve stato di agitazione sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 13:13

