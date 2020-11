Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 novembre, la classifica: ecco i segni sul podio

Paolo Fox torna con l'Oroscopo e la classifica settimanale. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con il pubblico de "I Fatti Vostri" le previsioni per tutti i segni zodiacali da oggi 23 novembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti i dodici segni.

GEMELLI I Gemelli sono al dodicesimo posto. Questa settimana partite un po' nervosi, ma nulla di grave perché nel 2021 risolverete molti problemi. È un momento in cui dovete cambiare vita. In tutto questo caos ci sono giornate in cui si parte un po' bassi: oggi e domani avrete la sensazione di essere stanchi.

TORO Il Toro si trova all'undicesimo posto. Venere in opposizione potrebbe portare discussioni in famiglia. Le persone che sono state lontane devono avvicinarsi. Se siete felici in coppia potreste comunque essere in disaccordo su questioni pratiche. Cercate di mettere tutto in regola.

VERGINE La Vergine è al decimo posto della classifica settimanale. L'inizio della settimana è un po' a rilento soprattutto perché continuate a dare la priorità alla ragione ed è necessario pensare all'amore. Muovete la mente, ma non dimenticatevi dei sentimenti.

PESCI I Pesci Fox li colloca al nono posto. Non vi fidate del tutto perché in amore siete rimasti scottati e delusi. I rapporti con i segni un po' freddi con le effusioni potrebbero essere a rischio. Avete la sensazione di aver sacrificato troppo per l'amore.

ACQUARIO L'Acquario è all'ottavo posto e ora deve dire quello che pensa e fare quello che vuole. C'è voglia di cambiare vita e di prefiggersi nuovi orizzonti anche trasgressivi. Non bisogna esagerare perché il prossimo sarà un anno che richiederà sacrifici con le finanze.

LEONE Gli appartenenti al segno del Leone per questa settimana sono al settimo posto della classifica. Un po' di fatica e poca chiarezza in amore e nelle relazioni sul lavoro. Dovrete combattere, ma alla fine anche voi avrete una vittoria.

CANCRO Al sesto posto il Cancro. Tra il 17 e il 19 dicembre non avrete più Saturno opposto. Dovreste sentirvi ancora più forti, con l'augurio che arrivi qualcosa di bello. Già il fatto che vi sentiate liberi di agire è qualcosa di diverso che non c'era all'inizio dell'anno.

ARIETE Al quinto posto il segno dell'Ariete. C'è ancora crisi, ma si avvertono i primi segnali di miglioramento. Si iniziano a concretizzare, infatti, alcuni progetti, siete ancora in una fase di ribellione e di pulizia perché c'è ancora Marte, ma avete qualcosa in ballo.

SAGITTARIO Sfiora il podio il Sagittario, che si colloca dunque al quarto posto. Bella energia che arriva dall'ambiente, siete pronti a ripartire in amore e sul lavoro. Sensualità rafforzata.

CAPRICORNO Al terzo posto il Capricorno, che ha una nuova visione di sé, anche se ha sofferto. Adesso potete emergere e siete più sicuri. Un bel cielo per i sentimenti.

SCORPIONE Al secondo posto lo Scorpione. Siete più pungenti e chiedete quello che vi spetta. Questo inizio di settimana può dare qualcosa di più.

BILANCIA La Bilancia è al primo posto della classifica. Avete una bella visione di futuro. Nel giro di tre settimane avrete quello che vi è mancato e la soluzione a una crisi che vi osteggia da diverso tempo. Anche in amore.

