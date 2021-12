Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid, l'annuncio sui social: «Siamo asintomatici». Dopo aver interrotto le vacanze di Natale ed essere rientrati a Milano per avere gli ospedali più vicini, anche i Ferragnez sono stati colpiti dal virus.

«Ci stavamo testando ogni giorno, ieri abbiamo fatto molecolare e i risultati sono arrivati oggi: Siamo positivi al Covid». Con una storia su Instagram Chiara Ferragni e Fedez, indossando una mascherina Ffp2, hanno comunicato di essere positivi al Covid.

«I bambini (Leone e Vittoria ndr.), sono incredibilmente negativi - spiega Fedez - per quello stiamo sempre con le mascherine dentro casa. Noi siamo asintomatici, la nostra priorità è che i bimbi stiano bene. So che moltidi voi sono nella nostra stessa situazione. Teniamoci compagni a vicenda».

I Ferragnez, a causa delle condizioni di salute della figlia Vittoria, avevano deciso di rientrare prima a Milano per avere gli ospedali più vicini. Prima di Natale, infatti, la piccola Vittoria, che già nel mese di ottobre era stata ricoverata in ospedale con febbre e difficoltà respiratorie, è stata nuovamente poco bene, da qui la decisione di rientrare, per sicurezza, in città.

Alla vigilia di Natale, Chiara Ferragni aveva infatti comunicato, sempre via social, che Leone aveva avuto un po' di febbre, mentre a Vittoria era tornata la tosse. Sia l'imprenditrice digitale che Fedez, come hanno sottolineato nelle loro storie di Instagram, hanno fatto controlli tutti i giorni, ma questo non è bastato e oggi, dopo l'esito del molecolare, sono risultati positivi al Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 12:09

