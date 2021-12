Chiara Ferragni, Vittoria come sta ora: per Fedez e tutta la famiglia vacanze di Natale saltate

Spavento ieri per la piccola Vittoria. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez non sta molto bene e questo ha spinto i Ferragnez, memori di quanto accaduto nelle settimane scorse, a rientrare a Milano per stare più vicini agli ospedali. La coppia più seguita d'Italia ha rinunciato a trascorrere le vacanze di Natale in montagna con il resto della famiglia e ha condiviso con i followers le ragioni e i momenti salienti di questa vigilia.

Chiara Ferragni, come sta Vittoria

Nelle stories di Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso le foto e i video di Vittoria e di Leone. I bambini giocano, ma devono curarsi. L'allarme sembra rientrato, sebbene la piccola continui a tossire e il primogenito Ferragnez sia costretto a lavaggi nasali. Per fortuna entrambi sono risultati negativi ai tamponi.



I due hanno preso una decisione dettata dalla voglia di prevenire ogni peggioramento ed è per questo che hanno preferito tornare in città, dove per qualsiasi cosa è più facile ricevere cure. Intanto la famiglia di Chiara fa sapere di sentire la mancanza per tutti e quattro. Fedez fa dell'ironia condividendo i momenti più indimenticabili tra lavaggi nasali e aerosol, ma i bambini scartano i regali e sono felici. Il Natale è salvo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 13:39

