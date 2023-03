Chiara Ferragni e Fedez, Leone festeggia il compleanno. Il video è tenerissimo: «Mi hai cambiato la vita»

di Redazione Web

Per la famiglia Ferragnez oggi è grande festa. Oltre ad essere la giornata dedicata a tutti i papà, il 19 marzo per Chiara Ferragni e Fedez è infatti il giorno in cui, cinque anni fa, sono diventati genitori per la prima volta. Il 19 marzo 2018 è venuto alla luce Leone che, insieme alla sorellina Vittoria, è diventato il baby influencer per eccellenza. Per l'occasione i due genitori hanno editato un tenerissimo video che vede il piccolo Leo dalla sua nascita a oggi, passando per i momenti più divertenti condivisi dai Ferragnez con i loro follower.

Chiara Ferragni, le parole d'amore di Fedez che fanno sciogliere i fan

Chiara Ferragni paparazzata su un volo low cost EasyJet. Il video su TikTok: «Nessun jet privato?»

Chiara Ferragni in bikini, il lato B infiamma il Marocco. Scoppia la polemica: «È cresciuto all'improvviso?»

Il compleanno di Leone

«Buon quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco a fare il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito», recita il post dell'imprenditrice digitale. «5 anni di ricordi indimenticabili insieme», ha aggiunto papà Federico.

Ogni anno in occasione del compleanno di Leone, Chiara e Fedez organizzano un baby party a tema. Per il primo, ossia nel 2018, il tema scelto fu Baby Shark. Il secondo a tema savana. Il terzo con i supereroi (tanto amati da Fedez). Lo scorso anno, invece, la torta era nuovamente a tema cartoon, con Sonic.

Quello di quest'anno, il quinto compleanno, segna il primo grande traguardo della vita del piccolo Leo. Questa sera c'è da aspettarsi che la famiglia Ferragnez organizzi un big party insieme ai nonni e alle zie e gli utenti sono già pronti a godersi le stories, con i soliti simpatici siparietti della secondogenita Vittoria. Stay tuned.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA