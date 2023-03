Chiara Ferragni, le parole d'amore di Fedez che fanno sciogliere i fan

di Redazione web gossip

«Ciao amore». Poche parole, tanto amore. Fedez saluta così sua moglie Chiara Ferragni di rientro da un viaggio di lavoro. Un post con una foto di loro due abbracciati e la frase abbellita da un cuoricino rosso. Da giorni, ormai, la coppia più social che mai ha scongiurato la crisi che i rumors riportavano dopo Sanremo. L'amore c'è ed è fortissimo, e loro non si risparmiano di mostrarlo sui social.

Teresa Langella a Verissimo: «Violentata da un medico, la giusitizia è lunga ma non mollo»

Belen Rodriguez, Stefano De Martino assente alla festa di compleanno di Cecilia: cosa sta succedendo?

La serenità

Pioggia di commenti al miele per i Ferragnez che ormai son seguiti da milioni di follower. «Che belli…..chissà perché vi amiamo da morire» scrive un utente sotto il post, e ancora: «Finalmente Federico sorride», «Sempre uniti mi raccomando», «Alla faccia di chi sperava in una separazione!», «Che belli che siete ragazzi», «Stupendi».

La battaglia

Proprio qualche giorno fa, Fedez ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ricordato il giorno in cui gli venne comunicato di essere malato di tumore al pancreas. Il rapper ha parlato più volte di quel momento buio che molto spesso ricorda sui social come il più difficile della sua vita. Fedez ha sempre detto che in quel momento l'amore di Chiara Ferragni e dei suoi bambini Leone e Vittoria, è stato fondamentale per riuscire a superare tutto. La didascalia dell'ultimo post che Fedez ha postato su Instagram recita: «L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo». La foto ritrae Fedez sorridente con i suoi bambini, Leone e Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA