Chiara Ferragni, crolla la credibilità dell'influencer: i sondaggi sono impietosi. Tutti i dati

di Alessia Di Fiore

Il caso pandoro Balocco-Chiara Ferragni si è concluso con le scuse dell'influencer sui suoi canali social. Nel video di scuse, la Feragni parla di errore di comunicazione, ma anche la scelta del video è stata fortemente discussa per diversi motivi, in primis la somiglianza con il video realizzato dall'attivista palestinese Salma Shawa.

Chiara Ferragni, cosa pensa il popolo di Instagram?

A fare luce ufficialmente sulla cosa è stato il sondaggio di Termometro politico, riportato da Il Tempo. Per il 68% degli italiani, Chiara Ferragni non è credibile. Secondo il 24,4%, l'influencer avrebbe "ingannato molti italiani ingenui e la colpa principale è di questi ultimi (che si sono fatti abbindolare)". Per il restante 44% non ci sarebbe stata alcuna beneficenza. A confidare nella buona fede della Ferragni è un buon 20% di persone, che ritiene che quello dell'influencer sia stato effettivamente un errore di comunicazione.

A sostenere la Ferragni è dunque un quarto del campione, ad ogni modo una cosa è certa, la faccenda ha leso molto all'immagine di Chiara, che negli ultimi giorni ha perso numerosi follower.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA