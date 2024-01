Chiara Ferragni riabilita i commenti (ma con riserva), i fan festeggiano: «Finalmente sei tornata»

di Redazione web

Chiara Ferragni, dopo lo scandalo dei pandori, era letteralmente sparita dai social e dal suo regno: Instagram. Un episodio in particolare ha segnato il suo silenzio, ovvero, il video delle scuse che sono state davvero molto criticate dagli utenti social e anche da qualche suo follower (in più di 200mila hanno lasciato il suo profilo). Poi, l'influencer più famosa di tutte è tornata a postare di rado e aveva eliminato l'opzione di commento sotto ai post. Ora, Chiara ha ridato la possibilità ai fan di commentare ma si è tenuta una riserva. Ecco di cosa si tratta.

Il post di Chiara Ferragni

Teoricamente, non si potrebbe volere la botte piena e la moglie ubriaca ma esiste sempre qualche modo per aggirare questo proverbio. Chiara Ferragni quando era tornata a postare sul proprio profilo Instagram aveva preferito disabilitare i commenti sotto i propri post, presumibilmente per evitare tempeste di insulti e uscite negative da parte degli odiatori del web. I fan, però, si sono rallegrati quando, poco fa, l'influencer ha pubblicato due nuove foto, in cui mette a confronto la lunghezza dei suoi capelli da "adesso ad aprile 2023", e hanno notato l'icona del fumetto, ovvero, la possibilità di esprimere i propri pareri. Tuttavia, gli stessi fan saranno anche rimasti un po' delusi quando, nell'aprire la finestra dei commenti, hanno letto la frase "I commenti su questo post sono stati limitati". Ecco, perciò, la riserva di Chiara che è tornata sì sui social, ma davvero in sordina, rispetto a quanto abituata a fare in passato.

I commenti social

L'opzione di limitare i commenti su Instagram consiste nel fatto che l'admin (utente principale) del profilo possa scegliere le frasi da pubblicare e fare una scrematura generale delle opinioni scritte. Quindi, i commenti sotto all'ultimo post di Chiara Ferragni sono tutti positivi e al miele: «Finalmente sei tornata», «Rieccoti» oppure «Sempre bellissima».

