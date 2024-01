Chiara Ferragni sfoggia l'outfit da 7.200 euro: la nuova strategia (anti-insulti) dopo il caso pandoro per tornare a postare sui social

di Redazione web

Chiara Ferragni non sta vivendo un periodo semplice della propria vita, se non altro, della propria carriera. Infatti, dopo lo scandalo del pandoro, l'influencer ha allentato di molto la presa sui propri canali social, specie su Instagram dove pubblica poche storie e ancora meno post. Tuttavia, nelle scorse ore, Chiara ha postato una serie di foto che raccontano la sua ultima settimana: manca la classica didascalia «These days (questi giorni, ndr)» oppure «Unposted (non pubblicato, ndr)» ma il fit-check (outfit dal prezzo esorbitante) allo specchio c'è e i fan, a giudicare dai like, sembrano essersi dimenticati del pandoro-gate.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui si scatta selfie felici allo specchio, è in compagnia dei suoi bambini Leone e Vittoria oppure dei suoi migliori amici, di Fedez nemmeno l'ombra ma non sembra essere questo il problema, anzi, i fan si sono concentrati sul suo outfit. L'influencer, infatti, indossa una tutina nera con dettagli rosa confetto di un noto brand che costerebbe (stando al sito) 400 euro e che ha abbinato a un paio di stivali alti e neri in vernice. Chiara ha completato il suo look con una borsa di un'altra famosa casa di moda, dal prezzo di 6800 euro.

Il post dell'influencer che mostra uno dei tanti outfit che superano il migliaio di euro, avrebbe collezionato più di 400 mila like, segno che i suoi follower sembrerebbero essere andati oltre il "pandoro-gate". Tuttavia, in tanti storcono il naso perché, nonostante Chiara continui a ringraziare molti tramite le storie, ha anche "tolto loro la parola", nel senso che, non ha ancora riattivato i commenti e nessuno può scriverle nulla.

Chiara Ferragni e i follower

Nonostante Chiara Ferragni abbia ancora un ricchissimo bacino di utenti che visitano il suo profilo, è vero anche che, in questo periodo, ha perso moltissimi follower.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 10:09

