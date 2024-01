Chiara Ferragni, Wanna Marchi si smarca: «Mi dispiace essere associata a lei. Non abbiamo nulla in comune»

di Redazione web

Chiara Ferragni non sta vivendo un periodo semplice della sua vita perché, a causa dello scandalo del pandoro e della beneficienza, potrebbe rischiare pesanti sanzioni. L'influencer è tornata sui social ma posta molto meno frequentamente di prima e sta cercando di mantenere un profilo basso. In tanti sono stati chiamati a esprimere il proprio parere in merito alla vicenda e, così, hanno fatto anche Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Il pensiero di Wanna Marchi

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state ospite de L’Aria Che Tira, di David Parenzo, dove hanno commentato il caso del pandoro legato alla figura di Chiara Ferragni. La regina delle televendite ha cercato di non puntare il dito contro all'influencer ma ha, invece, detto: «Su Chiara devo dire una cosa, a me dispiace. Anche se lei viene associata a Wanna Marchi e a lei dispiace, ma anche a me dispiace essere associata a lei.

Wanna Marchi e Stefania Nobile "Cara Ferragni, niente sarà più come prima" https://t.co/r87jwkeKA7 — Tg La7 (@TgLa7) January 9, 2024

Le parole di Stefania Nobile

Su Chiara Ferragni è intervenuta anche Stefania Nobile che ha detto: «Io a Chiara auguro tutto il bene del mondo e spero che tutto si risolva. Però nulla sarà come prima. Quando la macchia viene messa, l’inchiostro resta. Il nostro caso è diverso a quello di Chiara, noi i soldi li tenevamo e non davamo nulla in beneficenza. Pubblicamente no, poi privatamente lo facevamo ed era per i fatti nostri. Mi auguro che indaghino su tutto il mondo degli influencer, ma Chiara Ferragni è un’altra cosa rispetto agli altri, lei ha azienda che fattura milioni, dichiara tutto e dà lavoro a migliaia di persone. Lei a differenza di molti influencer non vende investimenti e cose strane».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA