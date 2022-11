Chiara Ferragni - Arisa: la sfida è in lingerie

Chiara Ferragni - Arisa, che sfida in lingerie. Le temperature si abbassano ma Chiara Ferragni non rinuncia di certo alla moda. È l'influencer più famosa al mondo, e ormai è un dato di fatto che tutto ciò che indossa diventa improvvisamente oro: una moda da seguire e copiare. Moglie e mamma di due bambini, Chiara ignora i commenti sgradevoli che riceve puntualmente sotto le foto e si mostra senza veli, coprendo il corpo solo da un sottile e trasparente set intimo.

Il post su Instagram

Chiara Ferragni in lingerie è una garanzia. I fan affezionati all'imprenditrice digitale sono abituati a mettere like a contenuti del genere, ma ogni volta è sempre una gioia vedere Chiara che posa in intimo con estrema disinvoltura. Questa volta ha aggiunto un dettaglio particolare: la Ferragni ha conquistato i follower con un sensuale ballo davanti allo specchio.

Reggiseno giallo canarino abbinato a uno slip trasparente bianco panna, questo è quello che indossa Chiara Ferragni davanti allo specchio della sua cabina armadio. Si riprende con il suo smartphone come una vera queen dei social. Make up naturale e capelli mossi, l'influencer non sbaglia un colpo, anche questa volta ha saputo guadagnarsi like e commenti da parte dei fan.

Arisa: «Ritorno all'origine»

Arisa fa impazzire i social ancora una volta, con una serie di scatti che non passano inosservati. La cantante lucana ha sfruttato il ritorno a Potenza, per realizzare alcune fotografie in lingerie e autoreggenti. La bella 40enne, che è nata a Genova ma è cresciuta in Basilicata, ha lasciato tutti senza fiato e si è mostrata ancora una volta super sexy.

Ai sette scatti hot, Arisa ha aggiunto un commento nel quale ha sottolineato la scelta della location: «La ragazza di via Pozzallo», ha scritto. La via di Potenza dalla quale è partita, sognando di diventare una cantante famosa e che ha conquistato tutta Italia grazie al brano "Sincerità". Il nome della compilation di fotografie è «Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 16:09

