Elisabetta Canalis, insieme all'ex il giorno del compleanno del compagno Georgian Cimpeanu: scatta il “duello”

Elisabetta Canalis l'ha combinata grossa? Oggi ha condiviso la giornata con il suo ex Brian Perri e insieme alla figlia, Skyler Eva di 7 anni. Sono passati 6 mesi dalla separazione dopo 10 anni di matrimonio con il medico americano. La coppia ha trascorso la giornata sul campo di hockey per i primi allenamenti della piccola Sky: «Emozione per il primo giorno di allenamento», ha scritto la showgirl in una storia su Instagram, ma non aveva considerato un piccolo dettaglio.

A casa questa sera c'era il compagno Georgian Cimpeanu ad aspettarla.

Il compleanno di Georgian Cimpeanu

Oggi, infatti, è il compleanno di Georgian Cimpeanu. Il campione di kickboxing compie 30 anni. Con Elisabetta Canalis, i due hanno improvvisato, per gioco, un incontro di boxe sul ring di casa.

«Auguri al vero campione del mondo di lotta in cucina con e senza ciabatte», ha scritto la showgirl nelle storied di Instagram.

