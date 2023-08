Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu uniti nel workout. Lui la motiva: «Spingi». Lei risponde così

di Redazione Web

Elisabetta Canalis non ha mai fatto mistero della sua passione per lo sport. Pratica kickboxing da anni, ma anche altre diverse discipline per mantenere il fisico tonico e allenato. Il suo corpo statuario non è solo un dono di Madre Natura ma è il frutto di costanza e di duro allenamento giornaliero che, la showgirl, ama condividere con i suoi fan sul suo profilo Instagram. Infatti, Elisabetta Canalis nelle ultime ore ha pubblicato un video social dove mostra uno dei suoi ultimi allenamenti. E un dettaglio non è sfuggito ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis, l'amica (nel selfie con lei) le ruba la scena: «È uno splendore». Ecco chi è

Elisabetta Canalis e la rabbia social per gli incendi in Sardegna: «Rinchiudeteli a vita»

«Come va l'estate? Che fate di bello? Combinazione di cardio e glutei per voi, enjoy». Sono queste le parole che Elisabetta Canalis ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi video che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Dallo squato al plank: esercizi che se eseguiti correttamente e con costanza promettono miracoli. Moltissimi sono stati i fan che hanno commentato il video della showgirl. «Grande Eli, io mi alleno quasi ogni giorno e se avessi più tempo libero lo farei anche di più». E lei ha risposto: «A chi lo dici. Sicuramente sai cosa vuol dire mal di schiena», con l'aggiunta di una emoji che ride. E ancora: «Sei un'ottima allenatrice». Elisabetta ha così risposto: «No, in realtà sono allenata da Georgian Cimpeanu che è anche il mio filmografo».

Poi, non è mancato il commento del suo fidanzato (e personal trainer) Georgian: «Spingi, spingi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA