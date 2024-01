Elisabetta Canalis, addominali in mostra per le vie di Los Angeles: «C'è chi ha zoomato e chi mente»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, posta numerose storie o post.

Qualche ora fa, ha pubblicato alcune nuove foto che, come sempre, hanno attirato l'attenzione dei suoi fan appassionati che si sono scatenati con i commenti. L'ex velina di Striscia la Notizia sfila per le vie di Los Angeles mostrando un fisico mozzafiato.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è stata definita "una bomba sexy" da qualche follower che ha apprezzato l'ultimo post pubblicato su Instagram. La showgirl passeggia assorta per le vie di Los Angeles e indossa un paio di pantaloni scuri, un top cortissimo e occhiali neri da sole. La didascalia che accompagna le immagini è un insieme di emoticon che, secondo lei, rappresentano al meglio il tempo della città californiana: un sole, un ombrello con la pioggia e ancora un sole con una nuvola.

Inutile dire che, in poco tempo, il post ha raggiunto migliaia di like e commenti, alcuni recitano così: «C'è chi ha zoomato e chi mente... strepitosa!», «45 anni ragazzi, ripeto, 45 anni» oppure ancora «Fisico pazzesco, bellezza incredibile».

Elisabetta Canalis e il vestito di Capodanno

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, Elisabetta Canalis indossa un outfit tutto sommato casual, ma il vestito che ha lasciato senza fiato i suoi fan, è stato quello indossato la sera di Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 15:37

