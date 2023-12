Elisabetta Canalis, l'allenamento dopo Natale scatena i fan: «Qualcuno riesce a guardare l'esercizio?»

Elisabetta Canalis ha trascorso il Natale a Los Angeles con la famiglia e la sua bambina Skyler Eva e ha documentato tutto sui propri canali social, in particolar modo su Instagram. L'ex velina ha trascorso il 25 dicembre in canotta e pantaloncini corti e, così, hanno fatto tutti i familiari e gli amici che erano con lei. Sulla costa californiana, infatti, fa caldo ma, nonostante questo, Natale è Natale e, quindi, tutti possono permettersi degli "sgarri", poi, l'importante è recuperare con gli allenamenti. Allenamenti che continuano a incantare i fan.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower come si allena. Prima, esegue degli esercizi per i glutei, poi, è il momento delle spalle e delle braccia. A corredo del filmato, l'ex velina ha scritto: «Allenamento in vacanza per chi si sente in colpa», con tanto di emoticon sorridente.

Il post ha riscosso molto successo sui social tanto che ha collezionato migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. I fan di Elisabetta, tuttavia, non sembrano proprio aver fatto caso all'esecuzione dell'esercizio ma, piuttosto, alle curve toniche e sexy e, infatti, qualcuno ha scritto: «Ma davvero c'è qualcuno che riesce a guardare l'esercizio?», «Fortuna che non vieni in palestra con me, altrimenti non mi allenerei più» oppure «Una bellissima visione».