C'è Posta Per Te, genitori chiamano figlio e nuora per vedere la nipote: «Mi avete licenziato e venduto l'azienda per ripicca»

I protagonisti della seconda storia di C'è Posta Per Te in onda sabato 2 marzo sono Maria e Tommaso e il loro figlio Agostino insieme alla moglie Deborah. La mamma siciliana ha raccontato che, nonostante i tanti sacrifici per aiutare economicamente il figlio, lui e la nuora le hanno sempre negato il "privilegio" di fare parte delle loro vite e ciò che di più grave avrebbero fatto, è non far conoscere loro la nipotina.

La storia

De Filippi ha raccontato che gli screzi familiari tra Maria, Tommaso, Agostino e Deborah sono cominciati quando lui si è fidanzato con la ragazza che è più grande di cinque anni. A Maria, questa differenza d'età non sarebbe mai andata a genio. La signora ha raccontato che lei e il marito hanno più volte aiutato il figlio a livello economico e che per il matrimonio, i vestiti e i fiori hanno speso più di 25 mila euro. Lui, invece, ha sostenuto di essere stato licenziato e che i genitori hanno venduto l'azienda per ripicca.

I due nonni, che hanno negato la versione del figlio, hanno spiegato che lui ha lasciato il lavoro di punto in bianco. E il fatto più grave si sarebbe verificato quando è nata la loro nipotina e non hanno potuto vederla perché Maria sarebbe stata cacciata dall'ospedale da Deborah.

Dopo una lunga discussione, dove entrambe le parti hanno capito che i caratteri non si possono cambiare, Maria, Tommaso, Agostino e Deborah, però, sono arrivati alla conclusione che volersi bene è meglio che volersi male.

Il finale

Alla fine della loro discussione, Agostino e Deborah hanno deciso di aprire la busta e riappacificarsi con Maria e Tommaso.

