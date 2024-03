C'è posta per te, ospiti in studio Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini: «Con questo programma piango sempre»

di Alessia Di fiore

Sabato 2 marzo va in onda la settima puntata di C'è posta per te. Il programma di Canale 5 condotto da Maria de Filippi continua ad appassionare milioni di telespettatori. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, ma le emozioni cambiano di storia in storia e come tutte le settimane non mancano gli ospiti d’eccezione.

Gli Ospiti

Gli ospiti della serata di sabato 2 marzo sono Lorella Cuccarini, reduce da Sanremo e attualmente insegnante di "Amici", e Massimiliano Caiazzo, attore noto per interpretare Carmine di Salvo nella serie tv Rai "Mare Fuori".

Le Anticipazioni

Sulla pagina social della nota trasmissione alcune anticipazioni.

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire C’è posta per te in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. Il programma è visibile anche in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

