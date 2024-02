C'è Posta Per Te, Flavia e Gianmarco tornano insieme dopo il "No pasa nada": «La coerenza prima di tutto»

C'è Posta Per Te è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che, il sabato sera, non vede l'ora di seguire e appassionarsi alle storie raccontate da Maria De Filippi. Nella trasmissione televisiva, si parla spesso di tradimenti, storie d'amore finite male o interrotte bruscamente e i fan dello show si affezionano quasi sempre ai protagonisti che si raccontano in studio. Come dimenticare la storia di Gianmarco e Flavia? I due fidanzati hanno partecipato a C'è Posta, quando gli ospiti in studio erano Stefano De Martino e Sabrina Ferilli. La loro relazione era finita perché lui aveva tradito lei che non aveva voluto sentire scuse e, quindi, aprire la busta. Ora, Flavia e Gianmarco, con un video su TikTok, hanno confermato di essere ritornati insieme.